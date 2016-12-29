В Минобороны РФ назвали группировки повстанцев, которые присоединились к перемирию

Соответствующий список опубликован на сайте ведомства.

Сообщается, что к договоренности о перемирии присоединились группировки: «Фейлак аш-Шам», «Ахрар аш-Шам», «Джейш иль-Ислам», «Сувар аль-Шам», «Джейш аль-Муджахидин», «Джейш Идлиб», «Аль-Джабхат аш-Шамия». Всего повстанцев, присоединившихся к режиму прекращения огня, согласно данным Минобороны РФ, насчитывается около 50 тысяч человек.

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В российском военном ведомстве заявили, что данные группировки относятся к умеренной оппозиции и контролируют значительные территории в северной и центральной части Сирии.

Как сообщал УНИАН, президент РФ Владимир Путин объявил о прекращении огня в Сирии и начале мирных переговоров.

Кроме того, Путин согласился с предложением Минобороны сократить военное присутствие РФ в Сирии.

За последний месяц в восточных районах Алеппо, которые остаются в осаде, погибли более 800 человек, и еще около 3-3,5 тысяч человек получили ранения.

В последние недели войска президента Башара аль-Асада при поддержке российской авиации осуществляют массированное наступление в ранее втором крупнейшем городе Сирии. Возвращение Алеппо под контроль правительственных войск позволит режиму Асада иметь существенные преимущества в кровопролитной войне, которая за 6 лет унесла жизни более 300 тыс. чел.