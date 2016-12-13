Reuters: нацразведка и ФБР не поддерживают выводы ЦРУ о вмешательстве России в ход выборов в США

Офис директора Национальной разведки США (ODNI) Джеймса Клэппера не поддерживает позицию Центрального разведывательного управления (ЦРУ) в том, что Россия якобы вмешивалась в выборы президента США, чтобы повлиять на их исход. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на троих неназванных американских чиновников, передает РБК.

Собеседники подчеркивают, что ODNI не оспаривает результатов расследований ЦРУ по поводу российских хакерских операций, но и не поддерживает оценок ведомства из-за отсутствия убедительных доказательств, что Москва повлияла на победу Трампа на прошедших выборах.

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«ODNI не утверждает, что агентство [ЦРУ] ошибается, а только то, что они не могут доказать свои намерения», — уточнил один из источников.

Представитель ODNI отказался от комментариев, отмечает Reuters.

Собеседники агентства также сообщили, что Федеральное бюро расследований (ФБР) по той же причине отказалось поддержать выводы ЦРУ.

Национальная разведка США под руководством Клэппера, о скорой отставке которого было недавно объявлено, была создана после терактов 11 сентября 2001 года. Ведомство объединяет 17 отдельных правительственных учреждений США, занимающихся сбором информации и ведением разведывательной деятельности в интересах государства.

Как сообщал УНИАН, ранее в ЦРУ заявили, что Россия вмешивалась в президентские выборы в США для того, чтобы помочь Трампу одержать победу. Источники Washington Post сообщили, что ЦРУ установило лица, якобы связанные с российскими властями, которые передали сайту WikiLeaks письма со взломанного сервера Демократической партии, в том числе письма председателя штаба Хиллари Клинтон Джона Подесты.