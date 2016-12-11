Трамп заявил, что не верит отчетам ЦРУ о вмешательстве России в выборы в США

"Я думаю, что это смешно. Я думаю, что это просто еще один повод. Я не верю в это", - сказал Трамп в интервью на "Fox News Sunday", передает Reuters.

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Кроме того, Трамп обвинил демократов в том, что они выкладывают в прессу сообщения, которые приходят из ЦРУ.

Как сообщал УНИАН, ранее в ЦРУ заявили, что Россия вмешивалась в президентские выборов в США для того, чтобы помочь Трампу одержать победу. Источники Washington Post сообщили, что ЦРУ установило лица, якобы связанные с российскими властями, которые передали сайту WikiLeaks письма со взломанного сервера Демократической партии, в том числе письма председателя штаба Хиллари Клинтон Джона Подесты.