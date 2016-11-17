Глава разведки США уходит в отставку в "самое сложное для страны время за 50 лет"

Клэппер заявил о том, что подал прошение об отставке, выступая перед комитетом палаты представителей по разведке, передает РБК.

По словам Клэппера, на своей должности ему осталось проработать 64 дня.

По словам Клэппера, сейчас США сталкиваются с самыми серьезными вызовами за более чем 50 лет его работы в разведке, отмечает Русская служба Би-би-си.

75-летний Клэппер занимает пост директора Национальной разведки с 2010 года. Всего в разведке Клеппер служил со времен войны во Вьетнаме.​ Клэппер, как сообщала The Washington Post в сентябре, координировал работу спецслужб США по расследованию возможного вмешательства России в президентские выборы. В начале сентября Клэппер утверждал, что хакерские атаки на электронные почтовые ящики лидеров Демократической партии были, вероятно, совершены русскими.

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В конце октября Клэппер, выступая в Совете по международным делам в Нью-Йорке, заявил, что Россия пыталась влиять на исход президентских выборов в США, однако признал, что считает российское влияние незначительным.

В феврале 2016 года Клэппер в своем докладе об угрозах безопасности США упомянул семь угроз, которые, по его мнению, исходят от России. Среди этих угроз Клэппер называл кибершпионаж, нарушение Договора о ракетах малой и средней дальности, сближение Москвы и Пекина, а также военные действия в Сирии.

Пост директора национальной разведки был создан после терактов 11 сентября 2001 года в рамках реформы американских спецслужб.

Формально находящийся в этой должности чиновник координирует деятельность всех американских разведывательных ведомств.