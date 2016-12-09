После вброса о "педофилах-экплуататорах" Клинтон призвала бороться с "эпидемией фейков"

Бывший госсекретарь США и экс-кандидат в президенты от Демократической партии Хиллари Клинтон призвала активно бороться с потоком ложных новостей в СМИ и соцсетях. Об этом пишет Русская служба ВВС.

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Клинтон утверждает, что за последний год социальные сети охватила эпидемия "вредных фейковых новостей и ложной пропаганды", и бороться с этим нужно как на государственном уровне, так и на уровне частного сектора.

"Сегодня мы понимаем, что так называемые фейковые новости могут иметь глобальные последствия. Это касается не только политики или партийной принадлежности. Это угрожает жизням простых людей, которые просто проживают свои дни, делают свою работу на благо своего сообщества", - заявила она.

Как известно, в ходе избирательной кампании Клинтон сама оказалась в центре бурного потока ложных новостей, распространяемых в интернете.

В частности, в соцсетях распространялось сообщение о том, что Клинтон и руководитель ее штаба Джон Подеста якобы были связаны со структурой, осуществляющей сексуальную эксплуатацию детей, в которую также входил хозяин семейной пиццерии Comet Ping Pong Джеймс Алефантис. В сети скандал получил название "пиццагейт".

В понедельник житель Северной Каролины был арестован после того, как ворвался с оружием в ресторан Comet Ping Pong в Вашингтоне. Сам он объяснил, что хотел узнать правду по поводу скандальных новостей. Вскоре после этого Майкл Флинн-младший написал в "Твиттере", что до тех пор, пока скандал с "пиццагейт" не будет опровергнут, он продолжает оставаться новостью.

Во вторник утром назначенный вице-президентом США Майк Пенс заявил, что Флинн не работал в команде Трампа, однако позже представитель переходного штаба Джейсон Миллер сообщил, что Флинн больше не является членом команды Трампа.