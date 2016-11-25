The Washington Post: Российская пропаганда помогала распространять "фальшивые новости" во время выборов, считают эксперты

Цель кампании заключалась в том, чтобы наказать демократа Хиллари Клинтон, помочь республиканцу Дональду Трампу и подорвать веру в американскую демократию, говорят независимые исследователи, которые отслеживали операцию.

Об этом пишет Крейг Тимберг в статье "Российская пропаганда помогала распространять "фальшивые новости" во время выборов, считают эксперты", опубликованной на сайте газеты The Washington Post.

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Все более изощренная пропагандистская машина России – в том числе тысячи ботнетов, команды оплаченных "троллей", сети веб-сайтов и аккаунты в социальных медиа – повторяли и подтверждали информацию с правых сайтов в Интернете. Они представляли Клинтон преступницей, скрывающей потенциально смертельные проблемы со здоровьем, и готовящейся отдать страну призрачной клике глобальных финансистов. Усилия также были направлены на усугубление международной напряженности и нагнетание страха из-за надвигающихся военных действий с Россией, которая располагает ядерным оружием.

Две группы независимых исследователей обнаружили, что русские использовали технологические платформы американского производства, чтобы атаковать демократию в США, в момент, когда она была особенно уязвима. Когда у кандидата-бунтаря накопился огромный спектр обид, и он решил претендовать на Белый дом. Усложнение российской тактики может помешать усилиям Facebook и Google, которые пытаются расправиться с "фальшивыми новостями". Они пообещали вести борьбу после многочисленных жалоб по поводу этой проблемы.

Невозможно узнать, имела ли российская кампания решающее значения для избрания Трампа, но исследователи представляют ее частью довольно эффективной стратегии, целью которой было посеять недоверие к демократии США и ее лидерам. Тактика включала проникновение в компьютеры избирательных комиссий в нескольких штатах и публикацию взломанных писем, которые опозорили Клинтон в последние месяцы ее кампании.

"Они хотят существенно подорвать веру в правительство и государственные интересы США", - сказал Клинт Уоттс, сотрудник Научно-исследовательского института внешней политики, который вместе с двумя другими исследователями отслеживал российскую пропаганду с 2014 года. "Это была их стандартная тактика во время холодной войны. Проблема в том, что до появления социальных медиа это было сложнее".

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Отчет Уоттса об этой работе, подготовленный с коллегами Эндрю Вайсбурдом и Дж. Бергером, появился в блоге о национальной безопасности War on the Rocks в этом месяце под заголовком "Троллинг за Трампа: Как Россия пытается разрушить нашу демократию". Другая группа под названием PropOrNot, независимое объединение исследователей внешней политики, военных и технологических особенностей, в пятницу планировала выпустить свои собственные выводы, чтобы показать ошеломительный масштаб и эффективность российских пропагандистских кампаний.

Исследователи использовали инструменты интернет-аналитики для отслеживания происхождения отдельных твитов и отобразили связи между аккаунтами в социальных медиа, которые последовательно публиковали согласованные сообщения. Определение кода веб-сайта иногда помогало выявить, что сайты принадлежат одному собственнику. В других случаях, точные фразы или предложения были очень быстро скопированы сайтами и аккаунтами в социальных медиа, что сигнализирует о членстве в объединенных сетях, подконтрольных одному объекту.

Отчет о результатах мониторинга PropOrNot, который был предоставлен ​​The Washington Post до официального выпуска, назвал более 200 веб-сайтов, которые постоянно распространяли российскую пропаганду во время избирательного сезона. В общем, их аудитория составила, по меньшей мере, 15 миллионов американцев. По оценкам PropOrNot, истории, опубликованные или продвигаемые дезинформационной кампанией в Facebook, были просмотрены более 213 миллионов раз.

Исследователи пришли к выводу, что некоторые игроки в этой онлайн эхо-камере сознательно были частью пропагандистской кампании, в то время как другие были "полезными идиотами" - термин, появившийся во время холодной войны, служит для описания людей или институтов, которые неосознанно помогали пропаганде Советского Союза.

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Исследователи обеих групп говорят, что в этом предвыборном сезоне российская кампания использовала увлечение мира "скандальным" контентом. Он располагает на удивление мощным потенциалом, способен вызывать эмоции, и позволяет отслеживать популярные теории заговора о том, как тайные силы диктуют мировые события.

Некоторые из этих историй распространили RT и Спутник, финансируемые государством российские информационные службы, которые имитируют стиль и тон независимых новостных организаций, но еще иногда в своих новостях рассказывают фальшивые и заведомо вводящие в заблуждение истории, говорят исследователи. В других случаях, RT, Спутник и другие российские сайты использовали аккаунты в социальных медиа, чтобы увеличить масштаб ложных историй, уже циркулирующих в Интернете. Вследствие этого, новостные алгоритмы идентифицировали их как "актуальные" темы, которые иногда попадали в новостную ленту основных американских новостных организаций.

Скорость и координация этих усилий позволила поддерживаемым Россией фальшивым новостям победить традиционные новостные организации в сражении за аудиторию. К примеру, исследователи обнаружили, что первые и наиболее тревожные твиты после болезни Клинтон во время мероприятия 11 сентября в Нью-Йорке, распространили российские ботнеты и тролли. (Ее лечили от пневмонии, и она вернулась к предвыборной кампании спустя несколько дней.)

В августе за этим последовал поток ложных историй о якобы проблемах со здоровьем Клинтон. The Daily Beast развенчала особенно популярные истории в статье, которая была распространена на 1,700 аккаунтах в Facebook, онлайн ее прочли более 30 000 раз. Но исследователи PropOrNot обнаружили, что версия, которую поддерживала российская пропаганда, нашла отклик 90 000 акканутов Facebook и была прочитана более 8 миллионов раз. Исследователи заявили, что правдивая история The Daily Beast была чем-то вроде "крика в урагане" ложных историй, поддерживаемых русскими.

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Эта пропагандистская машина также помогла продвинуть фальшивый рассказ о том, что протестующему против Трампа заплатили тысячи долларов, чтобы он участвовал в демонстрациях. Изначально это обвинение сформулировал самозваный сатирик, а затем его публично повторила кампания Трампа. Исследователи из обеих групп отслеживали множество других ложных историй – фальшивые сообщения о перевороте на авиабазе Инджирлик в Турции и рассказы о том, что Соединенные Штаты собираются осуществить военную атаку и обвинить в ней Россию.

Последние недели кампании отличились большим количеством историй о якобы нарушениях во время избирательного процесса, утверждений о подтасовке голосов и потенциальном насилии в день выборов, если победит Клинтон, говорят исследователи.

"То, как этот пропагандистский аппарат поддерживал Трампа, эквивалентно масштабной покупке рекламы в СМИ", - сказал исполнительный директор PropOrNot, который говорил на условиях анонимности, чтобы не стать мишенью легионов квалифицированных российских хакеров. "Было похоже, будто Россия организовала супер-комитет для кампании Трампа. И это сработало".

Он и другие исследователи выразили обеспокоенность тем, что в распоряжении правительства США мало инструментов для обнаружения или борьбы с иностранной пропагандой. Они надеются, что их исследование с подробным описанием возможностей российской пропаганды заставит чиновников действовать.

Бывший посол США в России Майкл Макфол, сказал, что был поражен откровенной поддержкой, которую RT и Спутник выразили Трампу во время избирательной кампании, они даже использовали хэштег #CrookedHillary (нечестная Хиллари).

Макфол сказал, что российская пропаганда, как правило, направлена ​​на ослабление противников и критиков. Победа Трампа, которую Путин и его союзники якобы отмечали в Москве, возможно, стала неожиданным преимуществом операции, которая и без того способствовала расколу в Соединенных Штатах. "Они не пытаются выиграть спор", - сказал Макфол, в настоящее время директор Института международных исследований Фримана Спольи в Стэнфордском университете. "Цель состоит в том, чтобы все казалось относительным. Это своего рода призыв к цинизму".

Кремль неоднократно опровергал заявления о вмешательстве в выборы США или взломе аккаунтов чиновников избирательных органов. "Это какая-то ерунда", - сказал Дмитрий Песков, пресс-секретарь Путина, в прошлом месяце, когда чиновники США обвинили Россию в проникновении в компьютеры Национального комитета Демократической партии и других политических организаций.

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Выводы о механизмах операций российской пропаганды во многом повторяют предыдущие исследования Rand и Школы международных отношений Эллиота в Университете Джорджа Вашингтона.

"Они используют наши технологии и ценности против нас, чтобы посеять сомнения", - сказал Роберт Орттунг, профессор в Университете Джорджа Вашингтона, который изучает Россию. "Это начинает подрывать нашу демократическую систему".

В докладе Rand, который назвал российские пропагандистские усилия "пожарным шлангом лжи" из-за их скорости, мощности и резкости, отмечено, что онлайн-пропаганда начала формироваться в 2008 году, во время вторжения в соседнюю Грузию. Тогда Россия стремилась приглушить международную критику ее агрессии, продвигая альтернативные объяснения в Интернете.

Та же тактика, говорят исследователи, помогла России сформировать международное мнение по поводу ее аннексии Крыма в 2014 году и военной интервенции в Сирии, которая началась в прошлом году. Российская пропаганда также была задействована для продвижения "брексита", выхода Британии из Европейского Союза.

Еще один важный момент, по мнению некоторых исследователей, произошел в 2011 году, когда партию президента России Владимира Путина обвинили в фальсификации выборов, что вызвало протесты. После этого Путин обвинил в подстрекательстве администрацию Обамы, а затем госсекретаря Клинтон.

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В 2013 году Путин, бывший офицер КГБ, объявил о своем желании "разрушить англосаксонскую монополию на глобальные информационные потоки" во время визита в центр вещания RT, ранее известном как Russia Today.

"Для них, это настоящая война, идеологическая война, столкновение между двумя системами", - сказал Суфьян Жемухов, бывший русский журналист, который проводит исследования в Университете Джорджа Вашингтона. "В их сознании, они просто пытаются делать то, что Запад делает в отношении России".

RT транслирует сводки новостей по всему миру на нескольких языках, но Интернет – это наиболее эффективный способ достичь аудитории США.

На его англоязычный канал на YouTube, запущенный в 2007 году, подписано 1,85 миллиона пользователей, в общей сложности, это 1,8 миллиарда просмотров, что делает его более популярным, чем YouTube канал CNN, говорится в докладе Университета Джорджа Вашингтона в этом месяце.

Хотя он считается пропагандистским органом, русский сайт заслужил доверие некоторых американских консерваторов. Трамп давал интервью RT в сентябре. Его кандидат на пост советника по национальной безопасности, отставной генерал-лейтенант Майкл Т. Флинн, приезжал в Россию в прошлом году на гала-ужин, организованной телеканалом. Позже он сравнил его с CNN.

Содержание российских сайтов предлагает "готовый корм" американским веб-сайтам, которые продвигают ультраправые консервативные идеи. Бывший сотрудник одного из таких сайтов, Next News Network, сказал, что получал указания от создателя сайта, Гэри Франчи младшего, смешать новости из традиционных источников, вроде Associated Press и Los Angeles Times с сообщениями из RT, Спутника и других, чьи статьи часто молниеносно разлетались в Интернете.

"Читатели более склонны делиться фальшивыми историями, они более прибыльные", - сказал Дайян Бермео, который сообщил, что помогал сочинять сценарии и приглашать гостей в Next News Network, прежде чем ушел из-за спора с оплатой и опасений, что "фальшивые новости" вытеснят реальные.

Только за последние 90 дней – период, который включал заключительные недели кампании, день выборов и его последствия – аудитория Next News Network на YouTube выросла с нескольких сотен тысяч просмотров в день до нескольких миллионов, по данным аналитической фирмы Tubular Labs. Только в октябре, видео Next News Network были просмотрены более 56 миллионов раз.

В заявлении, отправленном по электронной почте, Франчи сказал, что Next News Network стремится к "глобальной перспективе", но в то же время публикует комментарии, направленные на аудиторию США, особенно в отношении российской военной деятельности. "Понимание угрозы глобальной войны – это первый шаг на пути к ее предотвращению", - сказал он, "и мы считаем, что наши материалы помогают предотвратить возможный сценарий третьей мировой войны".