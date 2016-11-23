Горящие нефтяные скважины под Мосулом (фоторепортаж)
18:00, 23 ноября 2016Мир
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Под Мосулом до сих пор продолжается тушение нефтяных скважин, подожженных террористам ИГИЛ во время отступления из города в начале ноября.
Горящие нефтяные скважины под Мосулом / Фото REUTERS
В начале ноября 2016 года боевики террористического движения "Исламское государство", отступающие из южных пригородов Мосула в Ираке, подожгли 19 нефтяных скважин.
Работы по тушению горящих нефтяных скважин продолжаются до сих пор.
Между тем ранее сегодня стало известно, что боевикам ИГИЛ перекрыли путь для побега из иракского Мосула.
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