Горящие нефтяные скважины под Мосулом (фоторепортаж)

В начале ноября 2016 года боевики террористического движения "Исламское государство", отступающие из южных пригородов Мосула в Ираке, подожгли 19 нефтяных скважин.

Работы по тушению горящих нефтяных скважин продолжаются до сих пор.

Между тем ранее сегодня стало известно, что боевикам ИГИЛ перекрыли путь для побега из иракского Мосула.