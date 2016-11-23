Боевикам ИГИЛ перекрыли путь для бегства из иракского Мосула

Таким образом, террористов ИГИЛ лишили возможности бегства иракского Мосула или получения поддержки с территории Сирии, сообщает Анадолу со ссылкой на пресс-службу Минобороны Ирака.

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Согласно сообщению, для обеспечения контроля над Талль-Афаром 23 октября шиитские ополченцы начали наступление от населенного пункта Кайяра. 16 ноября они взяли под контроль аэропорт Талль-Афара.

Напомним, 2 ноября иракская армия прорвала линию фронта в Мосуле, не понеся потерь.

Накануне войска Ирака вошли в окрестности Мосула – впервые с 2014 года, когда город был захвачен ИГИЛ.