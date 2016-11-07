Боевики ИГ подожгли 19 нефтяных скважин при отходе с юга Мосула
04:24, 07 ноября 2016Мир
2935 0
Боевики террористического движения "Исламское государство", отступающие из южных пригородов Мосула в Ираке, подожгли 19 нефтяных скважин.
Иллюстрация / REUTERS
Как сообщает Русская служба Би-би-си, многим местным жителям трудно дышать; многие домашние животные гибнут.
Читайте такжеПоявилось видео момента взрыва автомобиля в Мосуле, в результате которого погибли 5 военных
Боевики ИГ продолжают контролировать шесть нефтяных скважин в пригородах Мосула, и есть опасения, что они могут также поджечь и их.
В районе Мосула продолжается наступление правительственной армии Ирака, из-за ожесточенных боев город ежедневно покидают тысячи жителей.
В конце октября боевики "Исламского государства" бежали из города Кайяра на севере Ирака и также подожгли за собой все нефтяные скважины, в результате чего у овец почернела шерсть.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter