Боевики ИГ подожгли 19 нефтяных скважин при отходе с юга Мосула

Как сообщает Русская служба Би-би-си, многим местным жителям трудно дышать; многие домашние животные гибнут.

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Боевики ИГ продолжают контролировать шесть нефтяных скважин в пригородах Мосула, и есть опасения, что они могут также поджечь и их.

В районе Мосула продолжается наступление правительственной армии Ирака, из-за ожесточенных боев город ежедневно покидают тысячи жителей.

В конце октября боевики "Исламского государства" бежали из города Кайяра на севере Ирака и также подожгли за собой все нефтяные скважины, в результате чего у овец почернела шерсть.