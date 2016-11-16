В Польше открыли уголовное дело из-за сожжения украинского флага

Прокуратура района Прага столицы Польши Варшавы открыла дело за инцидент с сожжением украинского флага. Об этом сообщает Польское радио.

При этом в прокуратуре не могут однозначно утверждать, действительно ли сожженный флаг был украинским. Впрочем это будет определено в ходе расследования.

«Материалы, которые предоставлены на данный момент, не позволяют однозначно решить, это на самом деле флаг Украины», - сказал пресс-секретарь варшавской окружной прокуратуры Праги Лукаш Лапчинский.

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По уголовному кодексу Польши, тем, "кто публично оскорбляет, уничтожает, повреждает или удаляет эмблему, флаг, знамя, флаг или другой символ государства" грозит штраф или наказание в виде ограничения свободы или лишения свободы сроком до одного года.

Издание при этом отмечает, что следователи обращают внимание, что для того, чтобы такие действия по закону были признаны преступлением, флаг должен быть выставлен публично через представительством соответствующего государства или перед польским правительственным зданием.

Напомним, в Польше во время Марша независимости сожгли украинский флаг и логотип Facebook..

Позже польские националисты избили поджигателей, которые сожгли флаг Украины.

Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Польша в Украине Ян Пекло заявил, что поджог украинского флага во время "марша независимости" в Варшаве является провокацией пророссийского среды.

«Россия пытается сделать все, чтобы дестабилизировать не только Украину, но и Европейский Союз. В Польше есть такая проблема, что поляки знают Россию, знают русский методологию. Однако «гибридная война» является угрозой. Люди знают, что был сожжен украинский флаг несколько дней назад. Это чистая провокация была, сделана пророссийским средой в Польше. Я думаю, что такие провокации еще будут. Россия пытается поссорить нас, поляков и украинцев, так, чтобы можно было переигрывать историю», - сказал Пекло.