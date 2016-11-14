Польские националисты разобрались с теми, кто сжег флаг Украины во время Марша независимости - СМИ
Польские националисты избили поджигателей, которые в минувшую пятницу во время Марша независимости в Варшаве сожгли флаг Украины.
Об этом свидетельствует информация, размещенная на интернет-портале "польских независимых националистов" autonom.pl.
"Во время ежегодного Марша независимости произошли столкновения группы польских независимых националистов с организацией Национальная свободная Польша. В результате НСП потеряла два своих флага организации, а ее руководитель был побит и повален на землю", - говорится в сообщении.
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При этом отмечается, что это было протестом против организаций, которые "братаются с коммунистами, поддерживают российский империализм и распространяют шовинизм против братского украинского народа".
Организация НСП известна прежде всего сотрудничеством с коммунистической и пропутинской партией Zmiana. Также она поддержала создание "ЛНР" и "ДНР" на Донбассе.
Как сообщал УНИАН, во время Марша независимости в Польше сожгли украинский флаг и логотип Фейсбука.