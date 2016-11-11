На Марше независимости в Польше сожгли украинский флаг (видео)
20:01, 11 ноября 2016Политика
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Во время Марша независимости в Польше сожгли украинский флаг и логотип Фейсбука.
Скриншот видео
«Замаскированные болельщики одного из варшавских футбольных клубов допили пиво, бросили флаг Украины на землю, начали его топтать, а затем сожгли на моих глазах», - сообщает Польское радио со ссылкой на репортера gazeta.pl, который освещал Марш независимости.
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Впоследствии, по его сообщению, националисты сожгли логотип Фейсбука. В частности, они кричали: «Польша против корпораций».
Как известно, День независимости Польша отмечает 11 ноября.
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