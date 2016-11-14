В Польше отреагировали на сожжение украинского флага на Марше независимости в Варшаве (видео)

В стране уверяют, что проводят проверки на основе сообщений СМИ и записи, размещенной в интернете, передает RMF 24.

"Мы определяем, где конкретно мог произойти инцидент. После того, как будет собран первичный материал, его передадут в прокуратуру для оценки", - заявил представитель полиции Варшавы Мариуш Мрозек.

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Как сообщал УНИАН, во время Марша независимости в Польше сожгли украинский флаг и логотип Фейсбука.

"Замаскированные болельщики одного из варшавских футбольных клубов допили пиво, бросили флаг Украины на землю, начали его топтать, а затем сожгли на моих глазах", - сообщали СМИ.