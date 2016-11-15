Посол Польши о сожжении украинского флага в Варшаве: это чистая провокация России

Как передает корреспондент УНИАН, об этом посол заявил сегодня, 15 ноября, во время брифинга в Харькове.

«Россия пытается сделать все, чтобы дестабилизировать не только Украину, но и Европейский Союз. В Польше есть такая проблема, что поляки знают Россию, знают русский методологию. Однако «гибридная война» является угрозой. Люди знают, что был сожжен украинский флаг несколько дней назад. Это чистая провокация была, сделана пророссийскими силами в Польше. Я думаю, что такие провокации еще будут. Россия пытается поссорить нас, поляков и украинцев, так, чтобы можно было переигрывать историю», - сказал Пекло.

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Напомним, в пятницу, 11 ноября, в Варшаве во время Марша независимости был сожжен Государственный флаг Украины.