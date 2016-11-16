Скандал вокруг еврокомиссара: Эттингер пользовался частным самолетом лоббиста Кремля

Ему вменяют лоббизм за то, что он прилетел в Будапешт на встречу с венгерским премьером Виктором Орбаном на частном самолете немецкого бизнесмена Клауса Мангольда, передает DW.

Мангольда, почетного консула РФ в Баден-Вюртембурге, считают промосковским лоббистом в Германии.

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Сам еврокомиссар в своем Twitter во вторник, 15 ноября, отверг эти упреки.

Allegations are unfounded: Due to meetings, I could not take scheduled flight to be in time for dinner PM Orban. HU suggested plane Mangold. — Günther H. Oettinger (@GOettingerEU) November 15, 2016

В Эттингера же заявили, что еврокомиссара пригласили в Венгрию на конференцию, а у него не было возможности отправиться регулярным рейсом из-за плотного графика.

Этические правила Еврокомиссии запрещают комиссарам принимать подарки дороже 150 евро. Стоимость перелета в Венгрию превышает эту сумму, пишет EUobserver.