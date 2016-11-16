Скандал вокруг еврокомиссара: Эттингер пользовался частным самолетом лоббиста Кремля

09:53, 16 ноября 2016
Мир
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Европейский комиссар по вопросам цифровой экономики Гюнтер Эттингер оказался в центре очередного скандала - на этот раз из-за подозрения в нарушении этических норм для членов Еврокомиссии.

Эттингер / REUTERS

Ему вменяют лоббизм за то, что он прилетел в Будапешт на встречу с венгерским премьером Виктором Орбаном на частном самолете немецкого бизнесмена Клауса Мангольда, передает DW.

Мангольда, почетного консула РФ в Баден-Вюртембурге, считают промосковским лоббистом в Германии.

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Сам еврокомиссар в своем Twitter во вторник, 15 ноября, отверг эти упреки.

В Эттингера же заявили, что еврокомиссара пригласили в Венгрию на конференцию, а у него не было возможности отправиться регулярным рейсом из-за плотного графика.

Этические правила Еврокомиссии запрещают комиссарам принимать подарки дороже 150 евро. Стоимость перелета в Венгрию превышает эту сумму, пишет EUobserver.

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