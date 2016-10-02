Орбан собирается в отставку, если венгры поддержат миграционные квоты ЕС - СМИ

Венгерский премьер Виктор Орбан, который выступает против миграционных квот Европейского Союза, обещает подать в отставку, если на сегодняшнем референдуме венгры согласятся с размещением беженцев на территории страны. Об этом со ссылкой на местное издание Hirado.hu пишет "Европейская правда".

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"Мы гордимся тем, что мы являемся первыми (относительно референдума по квотам ЕС на мигрантов - ред.). Я был бы рад, если другие возьмут с нас пример", - сказал он.

Как известно, сегодня в Венгрии проходит референдум насчет мигрантов. На избирательных участках венгры должны ответить на вопрос: "хотите ли вы, чтобы ЕС имел право обязать Венгрию обязательно расселять неграждан Венгрии даже без согласия на это венгерского парламента?". Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал своих соотечественников отказаться от квот Евросоюза на принятие таких людей.

Опросы общественного мнения показывают, что избиратели в основном поддерживают предложения Орбана и правящей партии "Фидес". Антииммигрантская кампания включает в себя наружную рекламу с текстами такого содержания: "Знаете ли вы, что с начала миграционного кризиса число случаев домогательства в отношении женщин в Европе возросло?"

Чиновники ЕС опасаются, что венгерский референдум затруднит решение проблем, вызванных потоком мигрантов, которые бегут от конфликтов и других осложнений на Ближнем Востоке, в Афганистане и других местах.

Министры внутренних дел ЕС в прошлом году утвердили план, который предусматривает распределение около 120 тысяч мигрантов из тех стран Евросоюза, которые первыми принимают беженцев, остальных государств, входящих в объединение.