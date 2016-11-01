Выборы в США: Трамп сократил разрыв с Клинтон
Дональд Трамп сократил отставание от Хиллари Клинтон до 5% на фоне сообщений ФБР о возобновлении расследования дела по электронным письмам экс-госсекретаря.
Об этом свидетельствуют данные социологического опроса, который провели Reuters и Ipsos 26-30 октября.
По результатам опроса, за Клинтон готовы проголосовать 44% избирателей, за Трампа – 39%. В прошлый четверг, 27 октября, разрыв между кандидатами составлял 6%.
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Как сообщалось, ФБР США снова приступает к расследованию по делу об электронной почте кандидата в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон.
Напомним, голосование на выборах президента США состоится в два этапа: сначала 8 ноября избиратели проголосуют во всех штатах. Кандидат, который выигрывает в штате, получает все голоса так называемых выборщиков, число которых равно количеству избирательных округов конгресса в этом штате.
На втором, формальном этапе, избиратели голосуют за президента. Общее количество избирателей – 538, таким образом, для победы необходимо 270 голосов.