"Хотела посмотреть, что произойдет": в Германии школьница из интереса отравила слезоточивым газом 41 ученика
В Германии 13-летняя девочка из интереса распылила газовый баллончик в школе, что повлекло отравление более 40 детей.
Об этом сообщает "112 Украина" со ссылкой на Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Согласно сообщению, инцидент произошел вчера, 24 октября, в одной из школ немецкого города Хайльбронн.
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"Незадолго до начала занятий девочка распылила слезоточивый газ в фойе школы. Отравился 41 ученик", - отмечается в сообщении.
Все пострадавшие были доставлены в больницу с затруднениями дыхания и воспалением глаз.
Саму девочку с матерью вызвали в местное отделение полиции, где она созналась в содеянном и объяснила, что применила газовый баллончик, потому что хотела посмотреть, что произойдет.
При этом отмечается, что баллончик ей купили родители для самообороны. Они боялись, что их ребенок может подвергнуться нападению "клоунов-убийц", которые активизировались в Германии.