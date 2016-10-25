"Хотела посмотреть, что произойдет": в Германии школьница из интереса отравила слезоточивым газом 41 ученика

15:37, 25 октября 2016
Мир
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В Германии 13-летняя девочка из интереса распылила газовый баллончик в школе, что повлекло отравление более 40 детей.

faz.net

Об этом сообщает "112 Украина" со ссылкой на Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Согласно сообщению, инцидент произошел вчера, 24 октября, в одной из школ немецкого города Хайльбронн. 

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"Незадолго до начала занятий девочка распылила слезоточивый газ в фойе школы. Отравился 41 ученик", - отмечается в сообщении.

Все пострадавшие были доставлены в больницу с затруднениями дыхания и воспалением глаз.

Саму девочку с матерью вызвали в местное отделение полиции, где она созналась в содеянном и объяснила, что применила газовый баллончик, потому что хотела посмотреть, что произойдет.

При этом отмечается, что баллончик ей купили родители для самообороны. Они боялись, что их ребенок может подвергнуться нападению "клоунов-убийц", которые активизировались в Германии. 

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