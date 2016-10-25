ИГИЛ взяло под контроль половину иракского города у границы с Сирией и Иорданией – Reuters

Об этом сообщают во вторник источники Reuters в среде сил безопасности.

Повстанцы напали на город Эр-Рутба в воскресенье в попытке ослабить давление в северном городе Мосул, где они отбивают наступление иракской армии и курдских отрядов, поддерживаемых коалицией во главе с США.

Они заняли новые территории в ходе боевых действий, которые продолжались ночью, сообщили источники.

Иракская армия и суннитские племенные бойцы оставили под контролем другую половину города, в подъездах к нему у экспресс-шоссе, которое связывает Багдад и западную границу, отметили источники.

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Армия прислала подкрепление, добавили они.

Как ранее сообщал УНИАН, по информации Пентагона, по состоянию на вчера, иракские силы в рамках операции, которая началась 17 октября, отбили у «Исламского государства» примерно 800 квадратных километров прилегающей к Мосулу территории