Керри выразил обеспокоенность по поводу возобновления ударов российской авиации по Алеппо

Как заявил на брифинге пресс-секретарь Государственного департамента США Джон Кирби, речь об этом шла во время телефонного разговора Керри и Лаврова. (Брифинг Кирби транслировался на сайте Госдепартамента).

"Они обсудили ситуацию в Алеппо. Секретарь выразил обеспокоенность по поводу возобновления воздушных бомбардировок и наземных атак в Алеппо, которые осуществляют режим (президента Сирии Башара аль-Асада - УНИАН) и Россия", - сказал Кирби.

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Как отметил представитель Госдепартамента, Керри и Лавров также говорили о важности продолжения многосторонних переговоров в Женеве, а также, как и раньше, обсудили попытки нахождения путей, чтобы "добиться существенного прекращения боевых действий и доставки гуманитарной помощи до жителей Алеппо, которые оказались в безвыходной ситуации".

Как сообщал УНИАН, 20 октября в Алеппо началась "гуманитарная пауза". В течение 11 часов российские войска и сирийские правительственные силы обещали не бомбить неподконтрольные им кварталы города. "Гуманитарная пауза" была продлена и на последующие два дня.

Однако сегодня уже появились сообщения, что правительственные войска при поддержке российской авиации продолжают наступление на Алеппо.