Керри выразил обеспокоенность по поводу возобновления ударов российской авиации по Алеппо
Секретарь Государственного департамента США Джон Керри высказал министру иностранных дел Российской Федерации Сергею Лаврову обеспокоенность по поводу возобновления российской авиацией ударов по Алеппо.
Как заявил на брифинге пресс-секретарь Государственного департамента США Джон Кирби, речь об этом шла во время телефонного разговора Керри и Лаврова. (Брифинг Кирби транслировался на сайте Госдепартамента).
"Они обсудили ситуацию в Алеппо. Секретарь выразил обеспокоенность по поводу возобновления воздушных бомбардировок и наземных атак в Алеппо, которые осуществляют режим (президента Сирии Башара аль-Асада - УНИАН) и Россия", - сказал Кирби.
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Как отметил представитель Госдепартамента, Керри и Лавров также говорили о важности продолжения многосторонних переговоров в Женеве, а также, как и раньше, обсудили попытки нахождения путей, чтобы "добиться существенного прекращения боевых действий и доставки гуманитарной помощи до жителей Алеппо, которые оказались в безвыходной ситуации".
Как сообщал УНИАН, 20 октября в Алеппо началась "гуманитарная пауза". В течение 11 часов российские войска и сирийские правительственные силы обещали не бомбить неподконтрольные им кварталы города. "Гуманитарная пауза" была продлена и на последующие два дня.
Однако сегодня уже появились сообщения, что правительственные войска при поддержке российской авиации продолжают наступление на Алеппо.