Россия на сутки продлила "гуманитарную паузу" в сирийском Алеппо
17:51, 21 октября 2016Мир
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Россия продлевает гуманитарную паузу в Алеппо еще на сутки, с 8 до 19 часов 22 октября, заявил начальник Главного оперативного управления российского Генштаба генерал-лейтенант Сергей Рудской.
Руины сирийского Алеппо / REUTERS
"Формирования так называемой умеренной оппозиции и их кураторы препятствуют нормализации обстановки в районе Алеппо. Но, несмотря на это, по обращению представителей ООН и других международных организаций решением президента Российской Федерации "гуманитарная пауза" в районе Алеппо будет продлена еще на одни сутки", - цитирует Рудского РИА Новости.
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Для выхода из Алеппо действуют восемь коридоров: шесть для мирных жителей и два для повстанцев.
Как сообщал УНИАН, РФ заявила о прекращении бомбардировок российской и сирийской авиацией города 18 октября.
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