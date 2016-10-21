Россия на сутки продлила "гуманитарную паузу" в сирийском Алеппо

17:51, 21 октября 2016
Мир
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Россия продлевает гуманитарную паузу в Алеппо еще на сутки, с 8 до 19 часов 22 октября, заявил начальник Главного оперативного управления российского Генштаба генерал-лейтенант Сергей Рудской.

Руины сирийского Алеппо / REUTERS

"Формирования так называемой умеренной оппозиции и их кураторы препятствуют нормализации обстановки в районе Алеппо. Но, несмотря на это, по обращению представителей ООН и других международных организаций решением президента Российской Федерации "гуманитарная пауза" в районе Алеппо будет продлена еще на одни сутки", - цитирует Рудского РИА Новости.

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Для выхода из Алеппо действуют восемь коридоров: шесть для мирных жителей и два для повстанцев.

Как сообщал УНИАН, РФ заявила о прекращении бомбардировок российской и сирийской авиацией города 18 октября.

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