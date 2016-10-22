В ООН обвинили власти Сирии в применении химического оружия

Об этом, по информации Reuters, говорится в секретном докладе в Совете Безопасности ООН, передает ТСН.

Документ был подготовлен по итогам 13-месячного расследования, которое проводили ООН и Организация по запрещению химического оружия.

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Химическое оружие, как утверждается, было применено в населенном пункте Каминас 16 марта 2015 года.

Ранее УНИАН сообщал, что террористическая группировка "Исламское государство" начало подготовку террористов-смертников для атак с применением химического оружия в разных странах мира.