В ООН обвинили власти Сирии в применении химического оружия

05:39, 22 октября 2016
Мир
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Власти Сирии ответственны за химическую атаку в провинции Идлиб.

REUTERS

Об этом, по информации Reuters, говорится в секретном докладе в Совете Безопасности ООН, передает ТСН.

Документ был подготовлен по итогам 13-месячного расследования, которое проводили ООН и Организация по запрещению химического оружия.

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Химическое оружие, как утверждается, было применено в населенном пункте Каминас 16 марта 2015 года.

Ранее УНИАН сообщал, что террористическая группировка "Исламское государство" начало подготовку террористов-смертников для атак с применением химического оружия в разных странах мира.

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