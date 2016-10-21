В России опровергли заявление Польши по "Мистралям", назвав его "пятничной глупостью"

18:37, 21 октября 2016
Мир
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Минобороны России прокомментировало заявления министра обороны Польши Антони Мацеревича, сообщившего о якобы продаже Египтом "Мистралей" России.

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В комментарии официальный представитель российского оборонного ведомства Игорь Конашенков, поступившем в РБК, эти заявления названы "пятничной глупостью".

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"Экзальтированность польского министра обороны давно не является секретом даже в Польше. Подобные утверждения, как и многие другие перлы, делаются Мацеревичем ради самопиара. Но это проблема польского руководства, а не наша", - сказал  Конашенков. 

Как сообщал УНИАН, Мацеревич заявил, что два корабля "Мистраль", которые Египет приобрел у Франции, позже были перепроданы в Россию за символическую плату в $1. 

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