В России опровергли заявление Польши по "Мистралям", назвав его "пятничной глупостью"
18:37, 21 октября 2016Мир
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Минобороны России прокомментировало заявления министра обороны Польши Антони Мацеревича, сообщившего о якобы продаже Египтом "Мистралей" России.
Вертолетоносец типа "Мистраль" / REUTERS
В комментарии официальный представитель российского оборонного ведомства Игорь Конашенков, поступившем в РБК, эти заявления названы "пятничной глупостью".
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"Экзальтированность польского министра обороны давно не является секретом даже в Польше. Подобные утверждения, как и многие другие перлы, делаются Мацеревичем ради самопиара. Но это проблема польского руководства, а не наша", - сказал Конашенков.
Как сообщал УНИАН, Мацеревич заявил, что два корабля "Мистраль", которые Египет приобрел у Франции, позже были перепроданы в Россию за символическую плату в $1.
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