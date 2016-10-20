СМИ: Нидерланды планируют выдвинуть условия по ассоциации Украина-ЕС

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте сегодня на саммите в Брюсселе планирует обратиться к лидерам ЕС с призывом относительно того, что Соглашение об ассоциации Украина-ЕС не ставит Киев на путь к членству в ЕС, пишет "Новое время" со ссылкой на The Wall Street Journal.

Издание отмечает, что поставив такие требования, Рютте пытаться убедить жителей Нидерландов в том, что он, как премьер, реагирует на их обеспокоенность относительно ассоциации.

Европейские чиновники отмечают, что премьер Нидерландов планирует сообщить лидерам ЕС несколько вариантов Соглашения, одним из которых является выход Нидерландов из соглашения с Украиной, которое касается оборонительной ссоставляющей и перспективы получения Киевом финансовой помощи

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Кроме того, ожидается, что Рютте потребует от лидеров ЕС заявления, в котором речь пойдет о том, что Соглашение об ассоциации не открывает путь для членства Украины в ЕС и не обязывает ЕС к дальнейшей финансовой помощи.

Между тем, отмечается, что Рютте предупредил лидеров Евросоюза о том, что даже в случае согласия на его требования, он не может гарантировать поддержки соглашения Нидерландами.

Напомним, глава Представительства Европейского Союза в Украине Хюґ Мингарелли считает очень маловероятной ратификации Нидерландами Соглашения об ассоциации Украина-ЕС до саммита в Брюсселе, который состоится 24 ноября.

"Я не могу сказать, к 24 ноября будет возможность решить этот вопрос, но если быть абсолютно открытым и откровенным, как на меня, это очень маловероятно, что Соглашение об ассоциации будет ратифицировано 28 странами-членами до 24 ноября. Это очень маловероятно", - отметил Мингарелли.

Между тем, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте во время телефонного разговора с президентом Украины Петром Порошенко заверил в поддержке немедленного предоставления гражданам Украины безвизового режима с Европейским Союзом.

"Премьер Нидерландов в очередной раз заверил, что его страна поддерживает немедленное предоставление украинцам безвизового режима и выступает за продолжение санкций против России", - отмечается в сообщении.