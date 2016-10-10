Посол ЕС не взялся прогнозировать дату решения о безвизовом режиме для Украины, лишь выразил надежду

Как передает корреспондент УНИАН, об этом посол сказал сегодня на пресс-конференции в Киеве.

Как пояснил посол, у него нет полномочий говорить, будет ли до 24 ноября, до проведения саммита Украина-ЕС в Брюсселе, решение о безвизовом режиме для Украины.

"Я вам только могу сказать, что все мы надеемся, что (Европейский) парламент (Европейский) Совет смогут в ближайшем будущем предоставить украинским гражданам возможность посещать и путешествовать в Европейский Союз без виз, но я не могу сказать "да" или "нет" до 24 ноября", - заявил Мингарелли.

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Как сообщал УНИАН, 20 апреля Европейская комиссия предложила Европарламенту и Совету Европейского Союза отменить визы для граждан Украины. Это предложение является результатом положительной оценки, предоставленной Еврокомиссией в декабре прошлого года. В ней, частности, содержится подтверждение того, что Украина удачно выполнила все критерии в рамках Плана действий по визовой либерализации.

26 сентября Комитет Европейского парламента по вопросам гражданских свобод, юстиции и внутренних дел (LIBE) поддержал доклад о предоставлении Украине безвизового режима и предоставил мандат на начало переговоров между институтами ЕС.