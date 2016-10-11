Нидерланды поддерживают немедленное предоставление украинцам безвизового режима с ЕС - разговор Порошенко с Рютте

Об этом говорится в сообщении официального интернет-представительства главы украинского государства.

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"Премьер Нидерландов в очередной раз заверил, что его страна поддерживает немедленное предоставление украинцам безвизового режима и выступает за продолжение санкций против России", - отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, Порошенко договорился с Рютте в этом месяце встретиться в Брюсселе.

20 апреля Европейская комиссия предложила Европарламенту и Совету Европейского Союза отменить визы для граждан Украины. Это предложение является следствием положительной оценки, которая была дана Еврокомиссией в декабре прошлого года. В ней, в частности, содержится подтверждение того, что Украина удачно выполнила все критерии в рамках Плана действий по визовой либерализации.

26 сентября Комитет Европейского парламента по вопросам гражданских прав, юстиции и внутренних дел (LIBE) поддержал доклад о предоставлении Украине безвизового режима и предоставил мандат на начало переговоров между институтами ЕС.