В Анкаре полиция разогнала демонстрантов, собравшихся почтить жертв прошлогодних терактов (фоторепортаж)

Сотни активистов пытались добраться до главного железнодорожного вокзала Анкары, чтобы почтить память жертв двойного взрыва в Анкаре год назад, сообщает Fox News со ссылкой на Associated Press.

Сообщается, что власти, ссылаясь на соображения безопасности, запретили масштабные мероприятия, которые были запланированы на понедельник, 10 октября, по случаю первой годовщины двух взрывов.

В связи с этим полиция перекрыла дороги, ведущие вокзалу.

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В то же время власти разрешили семьям погибших и некоторым представителям общественности возложить гвоздики на месте трагедии.

Как сообщал УНИАН, 10 октября 2015 года в результате двух взрывов в Анкаре, совершенными террористами-смертниками погибло 102 человека, еще 246 были ранены.

Взрывы прогремели с интервалом в несколько секунд около центрального железнодорожного вокзала столицы Турции, где с утра собирались участники согласованного с властями профсоюзного антивоенного митинга в поддержку прекращения турецко-курдского конфликта.