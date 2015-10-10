В Стамбуле начались протесты из-за взрывов в Анкаре (фоторепортаж)

Демонстранты в центре Стамбула протестуют против кровавых терактов и выкрикивают антинасильственные лозунги.

Напомним, двойной теракт произошел в Анкаре в ходе митинга различных левацких организаций и профсоюзов. Жертвами происшествия стали по меньшей мере 86 человек.

ЕС и НАТО осудили действия террористов в Анкаре и выразили поддержку турецкому народу.

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Официальные лица Турции говорят, что по крайней мере одну из бомб взорвал на себе террорист-смертник.

"Есть веские косвенные доказательства того, что теракт осуществили двое террористов-смертников", - заявил премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу.

В свою очередь председатель Народно-республиканской партии Турции Кемаль Кылычдароглу подчеркнул, что сейчас он не хочет предоставлять каких-либо цифр, однако отметил, что, вероятно, было два террориста-смертника.