Маккейн предлагает создать "повышенную угрозу" для российских самолетов над Сирией

В статье в газете Wall Street Journal председатель комитета Сената по вооруженным силам Маккейн заявил, что любой альтернативный подход к событиям в Сирии должен начаться с прекращения полетов военных самолетов сирийского президента Башара Асада, передает Голос Америки.

"США и их партнеры по коалиции должны объявить ультиматум Асаду: прекратите полеты или вы потеряете свои самолеты. При этом они должны быть готовы довести дело до конца, – пишет Маккейн. – Если Россия продолжит неизбирательные бомбардировки, мы должны четко дать понять, что мы примем меры, которые создадут повышенную угрозу для ее самолетов".

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Сенатор назвал решение администрации Барака Обамы о приостановке переговоров с Россией "бессмысленным".

"Асад и Путин создают военные реалии на местах в Сирии, которые позволят им диктовать условия мира, обеспеченные кровавой бойней, – предупредил Маккейн. – Они истребляют сирийские группировки, которых поддерживает коалиция, безжалостно убили огромное количество мирных жителей, укрепили власть сирийского режима и даже нанесли удар по гуманитарному конвою ООН. Никаких последствий за все это для них не наступило".

По мнению сенатора, "пришло время для новой стратегии, включая необходимый военный компонент, которая может достичь этой более реалистичной цели".

Ранее УНИАН сообщал, что Госдеп США объявил о приостановке двусторонних переговоров с РФ по перемирию в Сирии.