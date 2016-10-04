США приостанавливают двусторонние переговоры с РФ по Сирии: в Белом доме рассказали о последствиях (полный текст заявления)

Эрнест сообщил, что в вопросе Сирии против России будут задействованы те же рычаги давления, которые были задействованы после агрессии РФ против Украины, передает "Новое время".

Он также признал, что российская власть не изменила свою политику, несмотря на экономическое давление со стороны Запада.

"У США есть ряд инструментов, включая использование санкций, которые проявили себя более эффективно и мощно. Соединенные Штаты эффективно работали с нашими европейскими партнерами над введением санкций против России после нарушения территориальной целостности Украины, но мы не наблюдаем такого изменения стратегии по Украине, которое нам хотелось бы видеть", - заявил Эрнест.

Во время брифинга представитель Белого дома отметил, что президент Обама будет чаще обсуждать со своей командой усиления давления на РФ и введение новых санкций.

Читайте такжеСША приостанавливают двусторонние переговоры с РФ по Сирии

"Европейская правда" привела полный текст заявления Госдепа о приостановке переговоров с РФ по Сирии в переводе на русский.

"Соединенные Штаты прекращают свое участие в двусторонних каналах (переговоров) с Россией, созданных для выполнения договоренности о прекращении насилия. Это решение не из тех, что даются легко.

США не жалели усилий ради переговоров и попыток воплотить в жизнь договоренности с Россией об уменьшении насилия (в сирийских городах), о предоставлении беспрепятственного гуманитарного доступа и об уменьшении активности в Сирии террористических организаций, в том числе Исламского государства и Аль-Каиды.

К сожалению, Россия оказалась неспособна придерживаться собственных обязательств,включительно с выполнением норм международного гуманитарного права и резолюции СБ ООН 2254.

Также Россия то ли не могла, то не хотела обеспечить выполнение сирийским режимом тех договоренностей, на которые Россия сама согласилась (в качестве посредника). Наоборот, Россия и сирийский режим выбрали военный путь, не совместимый с договоренностями о прекращении насилия. Это продемонстрировало растущее количество атак на гражданские территории, направленных на критические объекты инфраструктуры, в том числе больницы, а также препятствование доставке гуманитарной помощи в гражданских людей, которые в ней нуждаются, в том числе – во время нападения на конвой с гуманитарным грузом 19 сентября.

США отзывают свой персонал, который был направлен для возможного создания Совместного центра воплощение договоренностей (должен был быть создан, в том числе, при участии РФ и США).

Чтобы гарантировать безопасность нашего военного персонала и борьбу с ИДИЛ, Соединенные Штаты будут продолжать использовать каналы связи, установленные с Россией в рамках контртеррористической операции в Сирии", - говорится в заявлении.