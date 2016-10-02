Взрыв в испанском кафе: появилось видео с места событий

В сети появилось видео с места взрыва газа в городе Велес-Малага на юге Испании, в результате которого пострадали по меньшей мере 77 человек.

Соответствующее видео, на котором видны последствия взрыва, опубликовано на Youtube. Читайте такжеВ столице Венгрии прогремел мощный взрыв (фото, видео) Как сообщал УНИАН, взрыв прогремел в помещении кафе около 19:00 по Киеву. По предварительным данным, это был взрыв газового баллона.

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