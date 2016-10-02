Более 70 человек пострадало в результате взрыва на юге Испании

В результате взрыва в городе Велес-Малага на юге Испании пострадали по меньшей мере 77 человек, сообщает канал "112 Украина" со ссылкой на пресс-секретаря скорой помощи региона Андалусия.

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"Взрыв прогремел в помещении кафе около 19:00 по Киеву. Сообщается, что это был взрыв газового баллона. На фотографиях с места события видны последствия взрыва – разбросанные стулья, мусор и другие повреждения", - говорится в сообщении.

По данным испанского издания El Mundo, всего были госпитализированы более 70 человек, двадцать из них после оказания первой медицинской помощи были отпущены из больницы.

"Остальные остаются в медицинских учреждениях, у четверых пострадавших тяжелые травмы, но не опасные для жизни", подчеркивает издание.