США поставили ультиматум для России по конфликту в Сирии
Государственный секретарь США Джон Керри в среду, 28 сентября, предупредил в телефонном разговоре министра иностранных дел России Сергея Лаврова, что Вашингтон прервет переговоры по Сирии, если Москва не прекратит наступление сирийских правительственных войск на город Алеппо.
Об этом сообщает Deutsche Welle.
Керри проинформировал Лаврова, что "США готовы к прекращению двустороннего сотрудничества с Россией по Сирии, если Россия не предпримет немедленные меры для остановки наступления в Алеппо и восстановление режима прекращения огня", сообщил пресс-секретарь Государственного департамента Джон Кирби.
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Он также заявил, что Вашингтон возлагает на Москву ответственность за ситуацию в Алеппо, в частности использование зажигательных бомб в городской среде.
Ранее УНИАН сообщал, что российские самолеты сбрасывают на жилые кварталы с мирными жителями сирийского Алеппо боеприпасы, предназначенные для разрушения особо укрепленных военных позиций. Также в СМИ появилось сообщение аналитического издания the foreign о появлении в небе над Алеппо Су-25 на малой высоте, предназначенных для борьбы с наземными целями и непосредственной поддержке сухопутных сил.