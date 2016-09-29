США поставили ультиматум для России по конфликту в Сирии

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Керри проинформировал Лаврова, что "США готовы к прекращению двустороннего сотрудничества с Россией по Сирии, если Россия не предпримет немедленные меры для остановки наступления в Алеппо и восстановление режима прекращения огня", сообщил пресс-секретарь Государственного департамента Джон Кирби.

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Он также заявил, что Вашингтон возлагает на Москву ответственность за ситуацию в Алеппо, в частности использование зажигательных бомб в городской среде.

Ранее УНИАН сообщал, что российские самолеты сбрасывают на жилые кварталы с мирными жителями сирийского Алеппо боеприпасы, предназначенные для разрушения особо укрепленных военных позиций. Также в СМИ появилось сообщение аналитического издания the foreign о появлении в небе над Алеппо Су-25 на малой высоте, предназначенных для борьбы с наземными целями и непосредственной поддержке сухопутных сил.