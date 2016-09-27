Клинтон vs. Трамп: что мы узнали из первых президентских дебатов - The Guardian

Об этом пишет Том МакКарти в статье "Клинтон vs. Трамп: что мы узнали из первых президентских дебатов", опубликованной на сайте газеты The Guardian.

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Первые президентские дебаты состоялись. Вот их краткое описание:

* Хиллари Клинтон и Дональд Трамп периодически яростно спорили из-за разных вопросов, от торговой политики до сделки с Ираном и налогов Трампа.

* Кандидат от республиканцев выступал с сомнениями в отношении НАФТА, затем он сказал, что его соперница потерпела неудачу, находясь на госслужбе. В ответ на его самые агрессивные нападения Клинтон не приводила контраргументы, а обращалась к тем, кто "проверяет факты".

* Выступление Клинтон было авторитетным. Она свободно обсуждала в деталях многие области политики – кибервойну, охрану общественного порядка, оплачиваемый отпуск по семейным обстоятельствам – о которых Трамп ничего не мог сказать.

* Клинтон также может записать на свой счет самый веселый момент дебатов. Это произошло в конце долгой страстной речи Трампа, в которой он хвастался своим темпераментом. "Уф, хорошо!" – улыбаясь, сказала она, когда он закончил.

* Клинтон резко критиковала Трампа за его отказ раскрыть свои налоговые декларации, за его "давно известное" "расистское поведение", за его отсутствие знаний о соглашении о выводе американских войск из Ирака, за его высказывания о том, что изменение климата – это китайская "утка", и за многое другое. Но его лучшей фразой стала: "У Хиллари есть опыт, но это плохой опыт".

* Лучшая фраза Клинтон (за исключением "Уф, хорошо!"): "Я думаю, что Дональд только что критиковал меня за подготовку к этим дебатам. Да, я готовилась. И знаете, к чему еще я готовилась? Я готова быть президентом. И это хорошо".

* Вторая лучшая фраза Клинтон прозвучала в ответ на обвинение Трампа: "У нас нет денег, потому что они были потрачены на ваши идеи". Хиллари сказала: "Может быть, потому, что вы не заплатили налоги!"

* Трамп много перебивал и шмыгал носом.

* Трамп быстро начал терять позиции после первого получаса, и перешел от двусмысленных вопросов к несвязному их набору.

* Трамп пытался отрицать, что пять лет распространял теорию заговора, что Барак Обама родился за пределами США. Клинтон резко ответила: "Нельзя так просто это забыть…. Это многолетнее расистское поведение".

* Трамп поставил под сомнение то, что за хакерской атакой на Национальный комитет Демократической партии стоит Россия. Он сказал, что это, возможно, был Китай или, что странно, "180-ти килограммовый человек, сидящий на их кровати".

* Клинтон сказала, что безопасность в городах и районах должна обеспечивать местная полиция, и необходимо забрать оружие с улиц, а Трамп призывал к "закону и порядку" и "арестам и обыскам".

* Клинтон посмеялась над тем, что Трамп постоянно осуждает ее прошлые поступки. "У меня складывается ощущение, что к концу этого вечера во всем буду виновата я", - сказала она. И Трамп согласился с ней.

* В последнюю минуту Клинтон раскритиковала Трампа за оскорбления женщин. Она представила миру Алисию Мачадо, участнику конкурса красоты, которая заявила, что Трамп назвал ее "Мисс Пигги" (Мисс Свинка) и "Мисс Домохозяйка".