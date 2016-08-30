Аналитические центры и избирательные участки: США сообщают об активной "работе" российских хакеров

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Defense One.

По информации основателя и руководителя CrowdStrike, которая занимается кибербезопасностью, Дмитрия Альперовича атаку осуществила группа под названием COZY BEAR, или APT29, одна из двух групп, которые атаковали серверы Демократической партии США ранее.

По словам Альперовича, по меньшей мере пять организаций и 10 сотрудников стали жертвами "целенаправленного нападения". Он не стал сообщать имена и названия центров.

CrowdStrike предупредила организации сразу после выявления атак, поэтому хакеры вряд ли смогли получить какую-то серьезную информацию.

Впрочем, известно, что под атаку попал влиятельный Центр стратегических и международных исследований (CSIS). В центре подтвердили информацию об атаке.

Компания CrowdStrike и другие фирмы, занимающиеся кибербезопасностью, считают, что группа Cozy Bear связана с ФСБ России.

Читайте такжеХакерского взлома базы е-декларирования не было, поскольку система еще тестируется - ПРООН

Кроме того, ФБР зафиксировала попытки взлома избирательных систем в штате Аризона, к которым могут быть причастны те же хакеры, сообщает Meduza.

ФБР назвала угрозу избирательной системе штата как «достоверную и значительную» и оценила ее в 8 баллов по десятибалльной шкале. В итоге было принято решение на неделю закрыть систему регистрации избирателей.

Сообщается, что хакерам удалось украсть логин и пароль сотрудника одного из избирательных комитетов.

Также, как пишет The Washington Post, проникновение хакеров в системы голосования было выявлено в Иллинойсе. В этом штате хакерам удалось украсть небольшой процент данных об избирателях.

Кроме атак на серверы Демократической партии, эти хакеры стоят за атаками на сайты Белого дома, Госдепартамента и Комитета начальников штабов вооруженных сил США.

За другой группой хакеров - Fancy Bear, которые также атаковали серверы Демократической партии США, по мнению специалистов, могут стоять российские военные, отмечает издание.