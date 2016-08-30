ФБР призвало повысить безопасность компьютерных сетей США перед выборами президента

Как пишут американские СМИ, к такому обращению силовиков побудили факты взлома онлайн-систем для голосования в двух штатах – Иллинойс и Аризона, передает радио "Свобода". Подразделение по кибер-безопасности ФБР разослало сообщения с предупреждениями после выявленных нарушений.

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Сообщается, что чиновники разведки США обеспокоены вероятностью срыва голосования хакерами, которых спонсирует Россия или другие страны.

Эксперты не исключают, что недавние вмешательства в сети Демократической партии США, вероятно, осуществлялись людьми при поддержке российского правительства. Кремль такую причастность отрицает.

29 августа ресурс Yahoo News сообщил, что онлайн-система регистрации избирателей штата Иллинойс не работала в течение 10 дней в конце июля после того, как хакеры загрузили персональные данные 200 тыс. избирателей.

Атакой на ресурс в Аризоне злоумышленники пытались установить вредоносное программное обеспечение в систему регистрации избирателей, сообщили в Yahoo.

Национальная база данных избирателей США содержит имена избирателей, их домашние адреса и другую идентификационную информацию.

Выборы президента США запланированы на 8 ноября.