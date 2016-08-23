ВВС Израиля нанесли удар по правительственным войскам в Сирии
05:44, 23 августа 2016Мир
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Военно-воздушные силы Израиля нанесли удар по позиции артиллерии сирийских правительственных войск.
REUTERS
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.
Это случилось после того, как с сирийской стороны прилетел снаряд, упавший на контролируемых Тель-Авивом Голанских высотах.
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Как сообщили в израильском военном ведомстве, на Голанских высотах упал "снаряд, запущенный в ходе военных действий в Сирии" и в качестве ответной меры ВВС Израиля поразили пусковую установку сирийской армии.
"ВВС Израиля атаковали пусковую установку сирийской армии в центральной части сирийских Голанских высот", - сообщили в армейская пресс-службе.
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