В России взялись защищать "духовные скрепы" от нашествия покемонов: казаки уже провели первые рейды

Об этом «РИА Новости» сообщил атаман Михайловского станичного казачьего общества Андрей Воронцов.

По мнению атамана, на игру Pokemon Go в России нужно наложить запрет. «Мы прежде всего популяризируем историю нашего государства, обычаи народов, проживающих на территории нашего государства, спорт и многое другое», - сказал Воронцов РБК.

По его словам, они видят, «как люди впадают в зависимость от этой игры, пик этой игры очень высок, и мы видим, что люди не всегда ведут себя адекватно, играя в Pokemon Go», добавил он. Он также добавил, что в дальнейшем казаки планируют сотрудничать со школами и проводить там свои профилактические мероприятия.

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Pokemon Go - бесплатное приложение, основанное на технологии "дополненной реальности" - цифровой и реальный миры соединяются, поскольку картинка, отображаемая на экране смартфона, проецируется на локации реального мира. Одна из главных целей игры - поймать покемона (Pocket Monster - "карманный монстр") - заставила выйти на улицы, парки, пляжи многих людей, полностью поглощенных этим процессом.