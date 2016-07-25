В Варшаве состоится первый в мире чемпионат по ловле покемонов

Об этом сообщает Радио Польша.

Одним из основных призов будет год бесплатного обучения в одном из вузов Варшавы. Также победители получат ценные подарки и скидки на обучение в университете.

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Организатором соревнований по ловли покемонов, которые пройдут в польской столице, стала Академия финансов и бизнеса Vistula, а также агентство Mr Target.

Организаторы чемпионата отмечают, что его главная цель - показать, насколько новые медиа меняют наше восприятие окружающего пространства.

Еще ни одно приложение в мире не добилось такого успеха, как хит японского концерна Nintendo - игра Pokémon GO. По количеству пользователей приложение обошло даже таких гигантов как Facebook, Instagram, Twitter и Snapchat. Игра бьет рекорды и в Польше. Как сообщается, поляки стали одними из лидеров по количеству пойманных покемонов в мире.