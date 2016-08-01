Bloomberg: Экономика Путина зашла в тупик, и он не знает, как ее наладить

Об этом пишут Евгения Письменная и Илья Архипов в статье "Экономика Путина зашла в тупик и он не знает, как ее наладить", опубликованной на сайте Bloomberg.com.

С 2014 года он фокусировался, в основном, на внешней политике, и теперь необходимость вернуть экономику на прежний уровень поставила президента России перед сложным выбором: подчиниться требованиям рынков или защитить систему, сосредоточенную вокруг Кремля.

"Путин уверенно принимает политические и геополитические решения, но тянет время с экономическими, потому что для него они более сложные", - сказал Евгений Ясин, бывший министр экономики. "Необходимы серьезные, решительные меры", чтобы вывести экономику из нынешнего застоя, сказал он. "Но я чувствую, что президент не готов к ним".

Худший период сокращения – самый долгий за 16 лет правления Путина – похоже, закончился. Но даже кремлевские чиновники признают, что на горизонте нет никаких признаков восстановления, разве что произойдет резкий скачок цен на нефть, которого ожидают некоторые аналитики.

В поисках совета

Низкие цены на нефть существенно сократили государственные доходы, санкции США и Европейского союза ограничили доступ к капиталу, преградив путь к своего рода стимулу, который помог вернуть экономику в прежнее русло после последней рецессии в 2009 году. Центральный банк говорит, что сейчас нет возможности быстро получить льготные кредиты, с инфляцией на уровне более 7%. Предприятия и потребители по-прежнему сокращают расходы.

За последние месяцы Путин провел несколько консультационных советов на высоком уровне, чтобы найти идеи для развития экономики. Он нацелен на рост 4% в год, что значительно выше 1,2%, который прогнозируют экономисты в следующем году. Но такой показатель все же гораздо ниже уровня его первых двух сроков с 2000 по 2008 гг., когда стремительно растущие цены на нефть резко активизировали экономику. Продолжительная стагнации также угрожает его геополитическим амбициям, поскольку она не позволяет много тратить на масштабное усиление армии.

По словам чиновников, большое количество специалистов уже активно спорят о том, как оживить экономику. Такие меры существенно отличаются от его подхода в конфликтах в Украине и Сирии, когда за советом он обращался к узкому кругу ближайших помощников.

Наиболее известный из экономических советников – Алексей Кудрин, который, будучи министром финансов в 2000-2011гг., якобы заложил основы для финансовой стабильности. Его назначение в апреле на главную должность в одной из консультационных групп Кремля породило надежды на то, что Путин может поддержать Кудрина, который призывал уменьшить государственный контроль над экономикой, чтобы стимулировать частный бизнес, и сократить дефицит бюджета, чтобы снизить инфляцию. Международный валютный фонд одобрил этот способ в своем ежегодном обзоре экономической политики России в начале этого месяца.

Волшебная палочка

По словам людей, участвующих в обсуждении, похоже, Путин до сих пор ищет что-то вроде волшебной палочки, чтобы снова активизировать экономику, как это сделали стремительно растущие цены на нефть в середине 2000-х годов. Меры, предложенные Кудриным, довольно рискованны: ограничить власть влиятельных людей на государственных предприятиях – значит испортить с ними отношения, а сократить государственные расходы – значит лишиться поддержки населения. Оба варианта таят в себе риски, особенно в преддверии выборов в 2018 году.

"Они могут написать радикальную программу, которая окажется политически невозможной, и тогда они возьмут из нее все, что будет работать. А остальное вычеркнут", - сказал Олег Вьюгин, бывший чиновник центрального банка и министерства финансов, который также заседает в одной из консультационных групп Кремля. "Кудрину были предоставлены полномочия, но на данный момент, они ничего не стоят".

Кудрин должен только разработать программу для следующего президентского срока Путина. Его усилия по расширению полномочий, которые включали бы текущую политику, были пресечены, считают старшие чиновники. В прошлом году он обсуждал с Путиным возможность занять высокий пост в Кремле или правительстве, но они не смогли договориться, потому что Кудрин хотел более широких полномочий.

Совет Кудрина "в первую очередь, занимается теорией", - сказал Алексей Репик, предприниматель и бизнес-лоббист, который является членом обеих консультационных групп.

Путин распорядился, чтобы экономисты, которые поддерживают то, что сами называют "количественное смягчение, в русском стиле", подготовили подробную программу, основанную на их предложении. Они разработали годовой план по стимулированию экономики на 1,5 триллиона рублей ($ 22,5 млрд). Их инвестиционный план поддерживает государство, он противоположен плану Кудрина, который призывает к контролю государственных расходов, что позволило бы стимулировать рост частного сектора.

Путин, вероятно, выбирает идеи из противоборствующих лагерей, чтобы минимизировать общественное недовольство и угодить ключевым элитным группам, а не для того, чтобы принимать более масштабную стратегию, сообщают люди, участвующие в этом процессе. Результат может показаться противоречивым. Например, приватизации в этом году должны были уменьшить роль государства в экономике. Но крупные государственные компании и фонды стали потенциальными претендентами на покупку некоторых активов.

Вторая группа, созданная Путиным, - это специальная комиссия по "приоритетным проектам", которая должна помочь стимулировать рост в краткосрочной перспективе. Группа полагается на нисходящее направление, которое уже давно поддерживает Кремль.

"Приоритет – это национальные проекты, для которых все еще нужно найти деньги", - сказал Сергей Дубинин, бывший глава центрального банка, который теперь входит в совет банка ВТБ. "И такие приоритеты требуют ручного управления", - добавил он, имея в виду своего рода деспотичное государственное управление, которое прорыночные экономисты, как Кудрин, считают основным препятствием для роста.

Bloomberg опросил экономистов и выяснил, что нефть должна будет оставаться на уровне ниже $ 40 за баррель в течение длительного периода, чтобы заставить Кремль пойти на политически болезненные перемены.

Когда Путин назначил его консультантом этой весной, Кудрин сказал, что будет настаивать на агрессивной модернизации. "Моя цель состоит в том, чтобы показать, что никакого экономического роста не будет, если мы не реформируем институты", - сказал он в мае. По словам участников встречи в Кремле, реакция Путина на предложения была прохладной. Он отверг любые предположения, которые подразумевали необходимость идти на уступки, чтобы уменьшить напряженность в отношениях с Западом. Хотя это могло бы помочь ослабить экономическое давление.

"У Путина очень много других проблем", - сказал Борис Титов, бизнес-лоббист, который вместе с Кудриным принимал участие в работе консультационной группы в мае. "Даже на этой встрече, он говорил, в основном, о внешней политике".