Министр иностранных дел Бразилии назвал "кошмаром" возможное избрание Трампа президентом США

Об этом сообщает "Газета.ru" со ссылкой на Correio Braziliense.

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«Я считаю возможность избрания Трампа кошмаром. Кошмары иногда ведь материализуются?», - сказал он.

Он также призвал избирателей «быть умнее» и голосовать за кандидата от Демократической партии США Хиллари Клинтон.

Как сообщал УНИАН, глава МИД Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что победа Трампа на выборах внесет неясность в трансатлантические отношения.