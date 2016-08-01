Министр иностранных дел Бразилии назвал "кошмаром" возможное избрание Трампа президентом США

03:58, 01 августа 2016
Мир
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Министр иностранных дел Бразилии Жозе Серра назвал «кошмаром» возможную победу кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа.

REUTERS

Об этом сообщает "Газета.ru" со ссылкой на Correio Braziliense.

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«Я считаю возможность избрания Трампа кошмаром. Кошмары иногда ведь материализуются?», - сказал он.

Он также призвал избирателей «быть умнее» и голосовать за кандидата от Демократической партии США Хиллари Клинтон.

Как сообщал УНИАН, глава МИД Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что победа Трампа на выборах внесет неясность в трансатлантические отношения.

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