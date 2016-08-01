Министр иностранных дел Бразилии назвал "кошмаром" возможное избрание Трампа президентом США
03:58, 01 августа 2016Мир
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Министр иностранных дел Бразилии Жозе Серра назвал «кошмаром» возможную победу кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа.
REUTERS
Об этом сообщает "Газета.ru" со ссылкой на Correio Braziliense.
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«Я считаю возможность избрания Трампа кошмаром. Кошмары иногда ведь материализуются?», - сказал он.
Он также призвал избирателей «быть умнее» и голосовать за кандидата от Демократической партии США Хиллари Клинтон.
Как сообщал УНИАН, глава МИД Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что победа Трампа на выборах внесет неясность в трансатлантические отношения.
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