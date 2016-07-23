Турция заявляет, что предоставила все документы для экстрадиции "вдохновителя" путча Гюлена

Об этом заявил посол Турции в США Сердар Кылыч, сообщает "Анадолу".

В ходе предпринятой 15 июля попытки военного переворота погибли более 200 человек, напомнил дипломат.

Соединенные Штаты Америки требуют от Турции конкретные доказательства причастности имама Фехтуллаха Гюлена к попытке военного переворота.

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Как сообщал УНИАН, Турция официально обратилась к США с запросом об экстрадиции оппозиционного проповедника Мухаммеда Фетхуллаха Гюлена.

Турецкая власть обвинила мусульманского проповедника Гюлена, который в течение многих лет живет в США, и его последователей в организации попытки государственного переворота, который состоялся в ночь с 15 на 16 июля.

Гюлен, который считается главным политическим оппонентом Эрдогана, ранее опроверг свою причастность к попытке переворота.