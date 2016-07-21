В США прокомментировали получение запроса об экстрадиции "вдохновителя" путча в Турции Гюлена

Об этом заявил госсекретарь США Джон Керри, передает РБК со ссылкой на The Associated Press.

Керри отметил, что провел переговоры с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу, в ходе которых назвал полученный запрос на экстрадицию Гюлена голословными обвинениями.

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"В отношении Гюлена мы постоянно говорим нашим друзьям в Турции, что нам нужны доказательства. У нас есть очень строгий набор требований, которые должны быть выполнены для осуществления экстрадиции", - заявил Керри.

По его словам, он призвал Чавушоглу "не направлять предположения, а прислать доказательства".

Как сообщал УНИАН, Турция официально обратилась к США с запросом об экстрадиции оппозиционного проповедника Мухаммеда Фетхуллаха Гюлена.

Турецкая власть обвинила мусульманского проповедника Гюлена, который в течение многих лет живет в США, и его последователей в организации попытки государственного переворота, который состоялся в ночь с 15 на 16 июля.

Гюлен, который считается главным политическим оппонентом Эрдогана, ранее опроверг свою причастность к попытке переворота.