Дома у подозреваемого в нападении на полицейских в Далласе нашли оружие и боеприпасы

Как сообщила городская полиция, обыск проходил в доме 25-летнего военнослужащего запаса Мика Джонсона в пригороде Далласа, передает Русская служба Би-Би-Си.

Полиция также подтвердила информацию о том, что Джонсон был убит в ходе перестрелки с полицейскими.

Читайте такжеБунт в Далласе: подозреваемого в убийстве полицейских ликвидировал робот (видео)

Ранее глава городской полиции сообщил о том, что подозреваемый во время переговоров с полицией выражал намерение убивать "белых людей.

Как сообщал УНИАН, в США массовые акции протеста были вызваны тем, что в течение последних нескольких суток от пуль правоохранителей погибли двое чернокожих американцев. Акции против полицейского насилия в отношении темнокожих граждан прошли в Миннесоте, Атланте, Чикаго и Филадельфии, где они завершились мирно.

Однако в Далласе были убиты четверо полицейских. Позже Reuters сообщил о пятого погибшего. По словам очевидцев, огонь по толпе протестующих открыли двое мужчин, один из которых был в бронежилете.

Читайте такжеПолеты над Далласом приостановлены из-за перестрелок в городе

Возмущение общественности вызвал инцидент, произошедший накануне в Луизиане, когда двое полицейских застрелили темнокожего мужчину. На обнародованном видео с места происшествия отчетливо видно, как полицейские повалили мужчину на землю, после чего один из них сделал несколько выстрелов практически в упор.

По факту убийства уже начато расследование Министерством юстиции США. Президент США Барак Обама, который сейчас находится в Варшаве на саммите НАТО, заявил, что Америка глубоко поражена атаками на правоохранителей, которым нет оправдания. "Правосудие будет осуществлено", - сказал президент США.