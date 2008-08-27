Чтобы противостоять России, не нужны новые структуры

У коалиции, которая будет объединять страны, выступающие против действий России по отношению к Грузии, должны быть общие позиции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил государственный секретарь по иностранным делам и делам Содружества Великобритании Дэвид МИЛИБЕНД на пресс-конференции после проведения сегодня в Киеве переговоров с министром иностранных дел Украины Владимиром ОГРЫЗКО.

Д.МИЛИБЕНД, в частности, прокомментировал свое предыдущее заявление о формировании международной коалиции по противодействию российской агрессии в отношении Грузии.

В связи с этим британский министр иностранных дел объяснил: «Указанная коалиция предусматривает участие определенных структур, таких как ЕС, но я не имел в виду создания какого-то нового союза. Речь идет об объединении мнений и позиций через уже существующие международные структуры».

В связи с этим Д.МИЛИБЕНД отметил, что речь идет о требованиях соблюдения принципов территориальной целостности государств и норм международного права.

Как сообщал УНИАН, 27 августа после признания РФ независимости Абхазии и Южной Осетии Д.МИЛИБЕНД призвал мировое сообщество организовать "как можно более широкую коалицию против российской агрессии в отношении Грузии".