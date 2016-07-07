"Глубоко оборонительная": Меркель охарактеризовала стратегию НАТО по отношению к России

Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель, выступая в Бундестаге в преддверии саммита НАТО в Варшаве, передает РБК со ссылкой на Focus.de.

При этом, по ее словам, установка систем противоракетной обороны НАТО в Европе носит нейтральный характер и не направлена против России. В целом, канцлер Германии назвала политику альянса в отношении России "глубоко оборонительной".

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По ее словам, в отношении России НАТО применяет принцип сдерживания и диалога. Эти два процесса неотделимы друг от друга, считает Меркель.

Как отмечает Handelsblatt, в своем выступлении Меркель подчеркнула необходимость усиления присутствия сил Альянса в Прибалтике и Польше. "Германия вносит существенный вклад в эти меры", — подчеркнула канцлер.

Ранее министр обороны Польши Антони Мацеревич выразил надежду, что решения, принятые на саммите НАТО, заставят РФ отступить с украинских территорий.