"Глубоко оборонительная": Меркель охарактеризовала стратегию НАТО по отношению к России
Страны-участницы Альянса в Восточной Европе, в частности Польша, крайне обеспокоены действиями России.
Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель, выступая в Бундестаге в преддверии саммита НАТО в Варшаве, передает РБК со ссылкой на Focus.de.
При этом, по ее словам, установка систем противоракетной обороны НАТО в Европе носит нейтральный характер и не направлена против России. В целом, канцлер Германии назвала политику альянса в отношении России "глубоко оборонительной".
Читайте такжеРоссия выиграет от раскола в ЕС - военная разведка Швеции
По ее словам, в отношении России НАТО применяет принцип сдерживания и диалога. Эти два процесса неотделимы друг от друга, считает Меркель.
Как отмечает Handelsblatt, в своем выступлении Меркель подчеркнула необходимость усиления присутствия сил Альянса в Прибалтике и Польше. "Германия вносит существенный вклад в эти меры", — подчеркнула канцлер.
Ранее министр обороны Польши Антони Мацеревич выразил надежду, что решения, принятые на саммите НАТО, заставят РФ отступить с украинских территорий.