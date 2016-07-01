После саммита НАТО Россия должна отступить с украинских территорий - глава Минобороны Польши
Министр обороны Польши Антони Мацеревич надеется, что решения, принятые на саммите НАТО, заставят РФ отступить с украинских территорий.
Он уверен, что во время саммита НАТО в Варшаве будет принято знаковое решение, передает Радио Польша.
"На протяжении долгого времени Россия думала, что имеет право это решение оспорить. До его принятия у нас нет оснований о чем-то говорить. После того, как решение будет принято, мы сможем начать разговор о том, как сохранить мир во всем мире", - заявил Мацеревич за неделю до саммита НАТО в Варшаве.
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"Мы надеемся, что эти переговоры приведут к тому, что Россия не только откажется от агрессивных шагов, но и отступит с территорий Украины, которые она незаконно заняла", - заявил глава Минобороны Польши.
Как сообщал УНИАН, 8-9 июля в Варшаве пройдет очередной саммит НАТО. В нем примут участие президенты 28 стран-членов Североатлантического альянса, а также партнерских государств. Также во время саммита запланировано заседание комиссии Украина-НАТО на уровне глав государств.
Ранее Мацеревич заявлял, что Россия в настоящее время является наибольшей угрозой для мировой безопасности. "При всем уважении к русскому народу. Это не меняет тот факт, что она (Россия) сегодня является самой большой угрозой для мировой безопасности", - подчеркнул он.