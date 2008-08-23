Возле лагеря российских МЧС в Цхинвали гремят взрывы

Неподалеку от лагеря МЧС в Цхинвали произошла серия взрывов и раздавались выстрелы. По словам корреспондента "Вести24" с места событий, взрывы продолжаются до сих пор, до республиканской больницы, где расположен лагерь МЧС долетают осколки, пишет Лента.ру. Что именно взрывается и есть ли пострадавшие, не уточняется.

Судя по поступающей информации, самому лагерю нанесен незначительный ущерб. Корреспондент упомянул лишь, что в лагере и здании больницы выбиты стекла.

По предварительной версии, причиной случившегося могла стать детонация боеприпасов в тайнике, либо в месте скопления изъятых у грузинской армии танков. Подтверждения этой информации из официальных источников и комментариев от военных, дислоцированных в зоне конфликта, пока не поступало.