Теракты в Стамбуле: смертниками оказались граждане Узбекистана, Киргизстана и России - СМИ

Как пишет Reuters, проправительственная газета Yeni Safak, не называя своих источников, сообщает, что смертники в аэропорту Стамбула были из Киргизстана, Узбекистана и Дагестана на юге России.

Эту информацию CNN подтвердил представитель властей Турции, передает Slon.

В свою очередь Турецкие правительственные источники агентства Reuters сообщают, что в данный момент идентификация смертников не завершена.

"Мы рассматриваем возможности участия в теракте иностранцев. Вполне вероятно, что по крайней мере один из них является иностранцем, но расследование еще продолжается", - сказал на условиях анонимности собеседник агентства.

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При этом еще один турецкий чиновник также заявил агентству, что, вероятно, один из смертников был иностранцем, но гражданство всех троих пока не определено, поскольку тела сильно повреждены.

"Медицинская команда работает круглосуточно, чтобы завершить процесс идентификации", - сказал он.

Ранее издание Hurryiet сообщало, что один из смертников, совершивших теракт в аэропорту Стамбула, мог быть выходцем из Чечни.

По данным издания, предполагаемый террорист прибыл в Турцию из сирийского города Ракка, захваченного террористами «Исламского государства» (организация признана террористической и запрещена в России). Отмечается, что чеченца зовут Осман Вадинов.

Как сообщал УНИАН, в международном терминале аэропорта Стамбула вечером 28 июня произошли взрывы. Атаки совершили трое смертников, рассказал губернатор Стамбула Васип Шахин. Власть отмечает, что большинство погибших являются гражданами Турции, однако среди них было 13 иностранцев. Ответственность за нападение взяла на себя "Исламское государство".