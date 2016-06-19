Король и королева Швеции отметили 40-ю годовщину свадьбы
19:07, 19 июня 2016Мир
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Король и королева Швеции отметили 40-летие своего брака в узком кругу родственников и знакомых.
REUTERS
Празднество прошло во дворце Соллиден на острове Эланд, сообщает Русская служба Би-би-си.
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Король Карл XVI Густаф прибыл во дворец в субботу на личном "Феррари".
Карл XVI Густаф познакомился с Сильвией Зоммерлат в 1972 году, на летних Олимпийских Играх в Мюнхене, где та работала переводчиком-гидом.
Он скрывал эти отношения в течение нескольких лет после того, как взошел на престол в 1973 году.
Они поженились в 1976 году.
REUTERS
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