Король и королева Швеции отметили 40-ю годовщину свадьбы

Празднество прошло во дворце Соллиден на острове Эланд, сообщает Русская служба Би-би-си.

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Король Карл XVI Густаф прибыл во дворец в субботу на личном "Феррари".

Карл XVI Густаф познакомился с Сильвией Зоммерлат в 1972 году, на летних Олимпийских Играх в Мюнхене, где та работала переводчиком-гидом.

Он скрывал эти отношения в течение нескольких лет после того, как взошел на престол в 1973 году.

Они поженились в 1976 году.